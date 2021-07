Nach aktuellem Kenntnisstand der dortigen Apothekerkammer sind in Rheinland-Pfalz mindestens 21 Apotheken von der verheerenden Flutkatastrophe betroffen – zum Teil existenziell. Am gestrigen Dienstag hatte sich der Präsident Peter Stahl in einem Brief an die Mitglieder gewandt. Er drückte darin sein Mitgefühl gegenüber allen Betroffenen aus und erläuterte das weitere Vorgehen der Kammer.

Dem Schreiben zufolge geht man dabei nach einem Stufenplan vor, der stets den aktuellen Entwicklungen angepasst werden soll. Mit oberster Priorität kümmert sich die Kammer darum, die Arzneimittelversorgung der Menschen in den Katastrophengebieten durch die betriebsbereiten Vor-Ort-Apotheken aufrechterhalten zu können. Später will sie dann die von der Katastrophe betroffenen Apotheken zum einen mit den für die Schadensregulierung zuständigen Ansprechpartnern, zum anderen aber auch mit den Lokalpolitikern sowie dem zuständigen Ministerium zusammenbringen, um eine zügige Sanierung beziehungsweise einen zügigen Wiederaufbau der beschädigten Apotheken anzustoßen. Außerdem sollen Spenden von Einrichtungs- und Laborgegenständen vermittelt werden.