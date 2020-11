Verband will Bürokratie abbauen und härter mit Kassen verhandeln

Der Landesapothekerverband Rheinland-Pfalz will sich in künftigen Verhandlungen zu Arzneiversorgungsverträgen mit den Krankenkassen vehementer für unbürokratische Abläufe einsetzen als bisher. In der Coronakrise hätten die Apotheker gezeigt, dass sie auch ohne Daumenschrauben wirtschaftlich agieren. Das müsse sich jetzt auch in den Verträgen niederschlagen.