Hilfsorganisation zieht ein Jahr nach der Flutkatastrophe Bilanz

Apotheker ohne Grenzen verteilte in Kooperation mit Armut und Gesundheit Hygiene-Sets an die Bevölkerung, was in der Pandemie von besonderer Bedeutung war. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Medikamentenhilfswerk action medeor konnten außerdem verschiedene Container zur Verfügung gestellt werden. In diesen Containern beziehungsweise Containeranlagen wurden beispielsweise eine Apotheke, eine Arztpraxis und ein Bürgerbüro untergebracht. Darüber hinaus wurde in ihnen auch psychosoziale Hilfe für traumatisierte Menschen angeboten und in einem „Schulungscontainer“ wurden Pflegeschüler und pflegende Angehörige ausgebildet.