Setzt Curevac gleich auf die nächste Impfstoff-Generation?

Vorläufige Zwischenergebnisse der Phase-2b/3-Studie HERALD lassen wenig Platz für Euphorie: Der COVID-19-Impfstoffkandidat CVnCoV schützte nur zu 47 Prozent vor einer COVID-19-Erkrankung. Eingeflossen in diese Analyse sind Wirksamkeiten gegen jede Schwere einer SARS-CoV-2-Infektion und gegen alle Varianten des Coronavirus. Die WHO fordert für eine Zulassung von COVID-19-Impfstoffen eine Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent – ob die finale Auswertung der HERALD-Studie das Zwischenergebnis zur 47-prozentigen Wirksamkeit noch dahingehend verbessert, will Curevac in zwei bis drei Wochen bekannt geben. Kann es also passieren, dass Curevac keinen COVID-19-Impfstoff zulässt? Für diese Schwarzmalerei ist es wohl zu früh, denn das Tübinger Unternehmen entwickelt bereits – gemeinsam mit GlaxoSmithKline – einen Second-Generation-Corona-Impfstoff CV2CoV. Die ersten Daten stimmen bislang positiv.