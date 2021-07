Schweres COVID-19 zu 77 Prozent verhindert

Curevac hat von insgesamt 228 COVID-19-Fällen 204 sequenziert, um zu bestimmen, welche Virusvarianten für die Infektionen verantwortlich zeichnen: In etwa 86 Prozent der Fälle lagen „Variants of Concern“ und „Variants of Interest“ vor. Dabei machten die besorgniserregenden Varianten 51 Prozent der sequenzierten Fälle aus, Varianten von besonderem Interesse 35 Prozent, darunter auch die Lambda-Variante aus Peru (21 Prozent) und die erstmals in Kolumbien identifizierte Variante B.1.621 (14 Prozent). Weniger als 3 Prozent der Fälle wurden durch ursprüngliches SARS-CoV-2 verursacht. 11 Prozent entfielen auf „weniger erforschte Virusstämme“, so Curevac.