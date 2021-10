Curevac: keine Zulassung des Corona-Impfstoffs CVnCoV

Nun hat sich Curevac doch anders entschieden. Wie das Unternehmen am 12. Oktober mitteilte, hat Curevac den Impfstoffkandidaten der ersten Generation CVnCoV „aus dem laufenden Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zurückgezogen“. Mit dieser „strategischen Entscheidung“ will Curevac sich stattdessen auf die Weiterentwicklung von COVID-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation, wie CV2CoV, in Zusammenarbeit mit GSK (GlaxoSmithKline) fokussieren.