Positive Daten zum zweiten Curevac-Impfstoffkandidaten

Nun hofft Curevac, dass CV2CoV bei der Wirksamkeit überzeugender sein wird. Derzeit erforschen Curevac und GSK CV2CoV noch in der präklinischen Phase an nichtmenschlichen Primaten. Die Studie an Cynomolgus-Affen verglich dabei die Impfreaktionen nach einer Impfung mit je 12 µg des Impfstoffkandidaten der ersten (CVnCoV) und der zweiten Generation (CV2CoV) an Tag 0 und Tag 28. „Es wurde festgestellt, dass CV2CoV im Vergleich zum Impfstoffkandidaten der ersten Generation, CVnCoV, angeborene und adaptive Immunantworten besser aktiviert und damit ein schnelleres Einsetzen der Immunantwort, höhere Antikörpertiter und eine stärkere Aktivierung von B- und T-Gedächtniszellen erzielt“, fasst Curevac die Studienergebnisse zusammen. Zudem stimulierte der neue Impfstoffkandidat CV2CoV eine stärkere Antikörperneutralisierung aller ausgewählten Varianten, darunter die Beta-, Delta- und die Lambda-Variante. Die Induktion der angeborenen Immunität wurde auf Basis spezifischer Cytokin-Marker untersucht. Adaptive Immunantworten wurden basierend auf spezifischen Antikörpern für die rezeptorbindende Domäne, neutralisierenden Antikörpern sowie B- und T[1]Gedächtniszellen bewertet. Wurden die Tiere dem ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt (Challenge-Studie), waren die geimpften Tiere besser geschützt, was durch die Viruslast in Lunge und Nase gemessen wurde. Noch ist die Studie nicht wissenschaftlich unabhängig begutachtet und publiziert, doch gibt es ein Preprint bei bioRxiv.