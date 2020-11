Erfolg beim Corona-Impfstoff von Curevac

„Die Interimsdaten der Phase I sind sehr ermutigend. Sie stellen einen entscheidenden Meilenstein in unserem COVID-19-Impfstoffprogramm dar und unterstützen nachdrücklich die Weiterentwicklung unseres Impfstoffkandidaten“, erläutert Dr. Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von CureVac. Und weiter: „Nach einer weiteren Auslese der Daten und Gesprächen mit den Zulassungsbehörden fühlen wir uns in unserem Entwicklungsprogramm bestätigt und halten am Start der zulassungsrelevanten Phase 2b/3-Studie noch vor Jahresende 2020 fest.“ Diese Studie soll sodann mit einer Dosis von 12 μg durchgeführt werden.

CureVac wird in den kommenden Wochen einen detaillierten Überblick über die Phase-I-Daten erstellen und in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlichen. Derzeit wird CVnCoV auch in einer klinischen Phase-2a-Studie an älteren Erwachsenen in Peru und Panama untersucht.