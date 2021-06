Liegt es am Impfstoff oder den Varianten?

Die Studie lief mit etwa 40.000 Teilnehmen in zehn Ländern Europas und Lateinamerikas, wobei 25 Prozent der Studienpopulation in Europa rekrutiert wurden, 75 Prozent in Lateinamerika. Die meisten Probanden (35.000) waren zwischen 18 und 60 Jahre alt, 5.000 Studienteilnehmer waren älter als 60 Jahre (Durchschnittsalter 43 Jahre). Geimpft wurde mit zwei Dosen à 12 µg des mRNA-Impfstoffs CVnCoV von Curevac und das im Abstand von 28 Tagen. Primärer Endpunkt war die Anzahl der Teilnehmer mit PCR-bestätigtem COVID-19 jeglicher Schwere zwischen Tag 1 und 393. Von den in der Studie aufgetretenen COVID-19-Fällen untersuchte Curevac insgesamt 134 (48 in Europa, 86 in Lateinamerika), wobei 119 jüngere Teilnehmer (18 bis 60 Jahre) und 15 Über-60-Jährige erkrankten. Wie viele Teilnehmer in der Placebo- und in der Impfstoffgruppe erkrankten, veröffentlichte Curevac nicht, doch anhand der 47-prozentigen Wirksamkeit bei 134 Fällen, kann man „zurückrechnen“ und kommt man auf etwa 88 Fälle in der Placebogruppe und entsprechend 46 Fälle in der CVnCoV-Gruppe.

Die Varianten in der Studie

Von 124 Coronapatienten sequenzierte Curevac das ursächliche SARS-CoV-2-Virus und wertete die Daten aus. Insgesamt sequenziert wurden laut Curevac jedoch 474 Fälle.

In Europa (44 sequenzierte Fälle) dominierte mit 91 Prozent mit Abstand die Alpha-Variante, die erstmals in Großbritannien entdeckt wurde. Am zweithäufigsten lag die Gamma-Variante vor, diese wurde erstmals in Brasilien nachgewiesen. Mit je 2 Prozent zeichnete die Delta-Variante (Indien) und nicht näher definierte „andere“ Varianten für die SARS-CoV-2-Infektionen verantwortlich.

In Lateinamerika (80 sequenzierte und ausgewertete Fälle) zeichnet sich ein anderes Bild: 33 Prozent Lambda-Variante (C.37, Peru), 22 Prozent Gamma-Variante, 14 Prozent die britische Alpha-Variante, 11 Prozent die Variante B.1.612 aus Kolumbien, 1 Prozent das Wildtypvirus und in 19 Prozent der Fälle nicht näher spezifizierte „andere“ SARS-CoV-2-Varianten.