Curevac strebt Zulassung für CVnCoV an

Ungeachtet dessen will Curevac weiterhin CVnCoV zur Zulassung bringen. Man stehe in „engem Kontakt mit der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) mit der Absicht, die behördliche Zulassung zu beantragen, um den Impfstoff der großen Bevölkerungsgruppe zur Verfügung zu stellen, für die er nachweislich eine hohe Schutzwirkung bietet“, teilt Curevac mit. Das Rolling-Review-Verfahren läuft bereits seit Februar 2021, und Curevac reiche „weiterhin umfassende klinische Datenpakete bei der EMA“ ein. Es hört sich also so an, dass die Zulassung vielleicht nur für eine bestimmte Personengruppe – vielleicht die 18- bis 60-Jährigen – kommen könnte. Vielleicht bleibt Curevac auch keine andere Wahl, fordern EMA und WHO eine Impfwirksamkeit von mindestens 50 Prozent – was der Impfstoff über alle Altersgruppen mit 48 Prozent nun mal nicht bieten kann.