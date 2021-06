Danke Spahn!

Schließlich sind wir in den Apotheken ja die Gewinner der Pandemie, haben wir uns doch schon mit den Masken eine goldene Nase verdient.

Jetzt sollen wir also schon wieder viel Geld in den Rachen geworfen bekommen – dieses Mal für so wenig Arbeit. Was fällt uns bloß ein?

Der ein oder die andere erwartete dann von mir, dass ich mich dafür rechtfertige.

Aber ganz ehrlich: Was sollte ich dazu sagen? Ich hatte keine Ahnung, wie es werden wird. Wir wussten ja noch nicht einmal, wie alles ablaufen wird, geschweige denn, ob die Summe gerechtfertigt ist oder nicht. Wie sollte ich das also beurteilen? Ich erinnerte mich aber sehr wohl an den ganzen unmenschlichen Stress, den wir hatten, als das Maskenchaos anfing und Menschen, die eigentlich zu Hause bleiben sollten, in die Apotheken stürmten. Ich sah das damals auch ein bisschen als Schmerzensgeld an, auch wenn ich als Angestellter nichts davon hatte. Kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen.