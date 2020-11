Corona in der Apotheke

Auch deshalb bin ich in der Apotheke so rigoros und spreche jeden einzelnen Kunden darauf an, dass er doch bitte seine Maske korrekt tragen müsse oder überhaupt. Sonst denken manche vielleicht, dass dieses Verhalten akzeptabel wäre. Schließlich kommen sie im Supermarkt offensichtlich auch damit durch. Was die selbst genähten Alltagsmasken betrifft, so waren die am Anfang vielleicht eine akzeptable Alternative, als es keine besseren Masken zu kaufen gab. Mittlerweile scheint es aber nur noch ausgeleierte Exemplare zu geben, die so locker sitzen, dass sie pausenlos herunterrutschen oder die Nasen einfach nur offen darin herumliegen und man dadurch nicht nur ungehindert atmen, sondern auch infizieren kann.

Ich bin nach all den Monaten mittlerweile nur noch genervt davon. Die Diskussionen über das korrekte Maskentragen kosten viel Energie. Ich habe meinen Beruf noch nie zuvor so ungern ausgeübt wie in diesem Jahr. Viele Kundengespräche sind einfach unangenehm, da ihnen häufig eine Masken-korrekt-trage-Diskussion vorausgegangen ist. Aber ich kann nicht einfach nichts sagen und so tun, als gäbe es dieses Virus nicht. Wer in die Apotheke kommt, sollte sich weitestgehend sicher fühlen und keine Angst haben müssen, sich zu infizieren. Allein deshalb kann ich all die Nasen und Münder nicht ignorieren, auch wenn mir das meinen Job um einiges erleichtern würde.

Aber auch wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen und Masken tragen. Am besten aber nicht nur hinter unseren Plexiglasscheiben, sondern auch im Backoffice, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Ich bekomme immer wieder auf Twitter zu lesen, dass viele Kunden darauf Wert legen, dass auch wir in den Apotheken Masken tragen und kein Risiko für sie darstellen sollten. Es mag sein, dass der eine oder andere der Meinung ist, dass ich übertreibe, aber: Better safe than sorry!

In Liebe, #Der Apotheker