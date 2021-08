Nach wie vor bitte ich jede Kundin und jeden Kunden, ihre oder seine Maske korrekt zu tragen, falls die Maske mal wieder unter der Nase oder am Kinn hängt. Seit so vielen Monaten sage ich nichts anderes häufiger als „Bitte, ziehen Sie Ihre Maske über die Nase!“ in allen möglichen Variationen. Warum sollte man auch erwarten können, dass die Menschen das nach all der Zeit endlich mal gelernt haben?