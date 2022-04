Ich bin kein Freund der Maskenpflicht. Das war ich noch nie. Aber ich erkenne die Notwendigkeit an, mich und andere vor einer potenziell tödlichen Infektion zu schützen.

Anfang 2020, als Corona in Deutschland damit begann, uns zu plagen, kamen die Leute in Scharen in die Apotheken gestürmt, um Masken zu kaufen. Damals sagten wir noch Mundschutz dazu und machten uns keine Gedanken darüber, dass das vielleicht dazu beiträgt, dass die Menschen die Dinger dann auch nur über den Mund ziehen und uns mit ihren freien Nasen provozieren würden.