Gierige Apotheker?

Wir kauften zu der Zeit fast alles, was wir kriegen konnten. Die Preise für Masken stiegen und stiegen. Fast täglich kamen neue Faxe rein, mit Angeboten für Masken, die ein Vielfaches des Preises kosteten, den wir noch ein paar Wochen zuvor von unseren Kunden verlangt hatten. So vergingen also die Monate: Man kaufte, was man bekam und versuchte nicht exorbitante Summen dafür hinzublättern. Man wollte schließlich faire Preise anbieten können.