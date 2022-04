Keine Pille ohne Rezept – auch nicht für Zahnärzte

Früher oder später kommt jeder in der Apotheke, der nicht gegen das Gesetz verstoßen möchte, in eine unangenehme Situation: Es kommt nicht selten vor, dass ein Stammkunde oder eine Stammkundin es nicht geschafft hat, zur Ärztin zu gehen, und sich ihr Rezept zu besorgen. Und das ist doch so dringend. Schließlich hat man erst bei der hundertsten Tablette bemerkt, dass die Packung nun leer ist. Mist. Ich wurde schon oft von Kolleg:innen im Internet dafür kritisiert, dass ich in solchen Situationen nicht gegen das Gesetz verstoßen will. Man braucht für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel nicht ohne Grund ein Rezept.

Während man da noch irgendwie hart bleiben kann, wird das Ganze wesentlich schwieriger, wenn vor einem ein Zahnarzt steht, der ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel haben möchte, das nicht in sein Gebiet fällt.