Basenprodukte machen mich sauer

Ich weiß allerdings auch, dass das in der Praxis leider ganz anders aussieht. Manche von uns scheinen alles unreflektiert zu glauben, was die Hersteller uns bei ihren Werbeveranstaltungen – offiziell Inhouse-Schulungen genannt – erzählen. Manches mag stimmen, aber sicher nicht alles. Die Produkte, die zum Entsäuern angeboten werden, gehören in das Reich der Pseudomedizin. Ganz egal, was die Damen und Herren der jeweiligen Firmen uns glaubhaft machen möchten.

Wäre unser Körper tatsächlich auf solche Produkte angewiesen, hätten wir ein Problem. Dass wir aber keines haben, liegt – wie die meisten von uns wissen – daran, dass unser Körper das, was diese Produkte erreichen wollen, von ganz alleine kann. Wir verfügen über einen Blutpuffer, der aus vier verschiedenen Puffersystemen besteht, die den pH-Wert des Blutes immer in einem pH-Bereich von 7,35 bis 7,45 halten. Wozu sollte man also sein Geld für irgendwelche überteuerten Mittelchen verschwenden, die höchstens in der Lage sind, uns mit ein paar Mineralien zu versorgen?