Müssen Apotheken ihre Praxen in der ersten Maiwoche zweimal beliefern?

Was für die Ärzt:innen eher eine Randnotiz sein dürfte, könnte unter den Apotheker:innen jedoch für Ärger sorgen: Wie die KBV informiert, wird es in der Kalenderwoche 18 wohl zwei Impfstofflieferungen an die Praxen geben. Die Präparate von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson sollen demnach pünktlich am Montag, den 3. Mai, in den Praxen ankommen. „Die Dosen von AstraZeneca sollen im Laufe der Woche in den Praxen eintreffen“, so die KBV. „Damit erhalten die Ärzte in der Woche gegebenenfalls zwei Impfstofflieferungen.“

Für die Apotheken würde das bedeuten, dass sie ihre Praxen gegebenenfalls zweimal innerhalb einer Woche ansteuern müssen, sofern die Ärzt:innen alle drei Impfstoffe bestellen. Da die Vergütung der Apotheken je Vial erfolgt – 6,58 Euro sind je Durchstechflasche eingepreist –, folgt daraus aber nach aktuellem Stand kein Anstieg der Vergütung. Eine Anpassung ist auf Basis einer Auflistung des tatsächlich in den Betrieben anfallenden Aufwands möglich. Diese muss die ABDA bis zum 17. Mai beim Bundesministerium für Gesundheit vorlegen, das dann erneut über das Honorar für die Apotheken entscheiden wird.