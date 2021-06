Kein Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson für Arztpraxen

In der Kalenderwoche 25 (21. bis 27. Juni) wird es für die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland keinen Impfstoff von Johnson & Johnson geben. Darüber informiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Gesamtzahl der Impfstoffdosen, die in dieser Woche an die Niedergelassenen gehen sollen, steigt im Vergleich zur Kalenderwoche 24 nur minimal.