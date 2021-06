Das gilt heute für die Impfstoffbestellung

Die Arztpraxen bekommen in der dritten Juniwoche rund drei Millionen COVID-19-Impfstoffdosen. „Dies ist etwas weniger als in der kommenden Woche“, schreibt die Kassenärztliche Bundesvereinigung in ihrem Praxisnachrichten-Newsletter. Auf lediglich 240.000 Dosen reduziert wurde die Menge des COVID-19-Impfstoffs von Janssen. Das ist laut KBV nur die Hälfte von dem, was die Praxen in der kommenden Woche erhalten. Daher gibt es in dieser Woche auch für diese Vakzine eine Obergrenze für die Bestellung.