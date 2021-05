Sind Alter und Geschlecht Risikofaktoren für Thrombosen nach Vektorimpfstoffen?

Jeder, der möchte, kann sich mit einem Vektorimpfstoff gegen COVID-19 impfen lassen – die Politik hat die Priorisierung für die Corona-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson aufgehoben. Die STIKO rät indes, dass die beiden Vektorimpfstoffe in der Regel älteren Menschen ab 60 Jahren geimpft werden sollen. Grund sind sehr seltene Fälle schwerer Thrombosen in Verbindung mit niedrigen Blutplättchenzahlen – Thrombose-Thrombozytopenie-Syndrom (TTS). Welche neuen Erkenntnisse gibt es mittlerweile dazu? Treten die Komplikationen nur nach der ersten Impfung auf, kann man sich also getrost die zweite Dosis AstraZeneca impfen lassen, so man die erste Dosis gut vertragen hat?