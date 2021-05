Johnson & Johnson nur für Ältere – Priorisierung aufgehoben

FDA (Food and Drug Administration) und EMA (Europäische Arzneimittelagentur) prüften sodann die Sicherheit der Impfstoffe und empfahlen, sowohl in den USA (Johnson & Johnson) als auch in der EU (AstraZeneca und Johnson & Johnson), weiter mit ihnen zu impfen. Sie stuften den Nutzen höher ein als das Risiko – und zwar für alle Altersgruppen. Die STIKO hatte jedoch bereits zuvor für die AstraZeneca-Vakzine empfohlen, dass diese nur noch bei ab 60-Jährigen geimpft werden sollte. Dieser Schritt könnte nun für den Janssen-Impfstoff folgen, denn insbesondere jüngere Frauen hatten nach Impfungen mit den Vektor-Impfstoffen sehr seltene Thrombosen des ZNS und des Abdomens entwickelt.

Inwiefern sich die mögliche Einschränkung des COVID-19-Impfstoffs von Johnson & Johnson auf die Impfkampagne in Deutschland auswirkt, bleibt abzuwarten. Viele der älteren Menschen ab 60 Jahren sind bereits – zumindest einmal – geimpft. Der Janssen COVID-19-Impfstoff dürfte dann zur Komplettierung der Impfserie wohl nicht mehr infrage kommen – für einen vollständigen Impfschutz genügt hier bereits eine Dosis.