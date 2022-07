Thromboserisiko anscheinend ausschließlich bei Vektorimpfstoffen

Außerdem erhoben die Mediziner, wie viele der 69 Patienten nach ihrer ersten Impfung mit AstraZeneca oder Johnson & Johnson eine zweite oder auch dritte Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Pfizer/Biontech oder Moderna) erhielten und wie viel dennoch an COVID-19 erkrankten. 45 Patienten erhielten so weitere Impfungen, 14 davon auch die dritte. Von den nicht zusätzlich geimpften 24 Patienten erkrankten sieben mild an COVID-19, von den 45 zusätzlich Geimpften nur zwei (ebenfalls mild). Darrus ziehen die Greifswalder den Schluss, dies unterstütze das Konzept, VITT-Betroffenen weitere Impfungen gegen COVID-19 mit einem mRNA-Impfstoff anzubieten.