Analogie zu heparininduzierter Thrombozytopenie in vier Fällen

Wie die dpa berichtete, hatten am Donnerstag bereits Forscher:innen in Norwegen über eine ähnliche Vermutung berichtet: Professor Pal Andre Holme vom Universitätsklinikum Oslo habe ebenfalls gesagt, er vermute, dass die Bildung der Gerinnsel über eine starke Immunantwort und dabei entstehende Antikörper, die an die Blutplättchen andocken und diese aktivieren, laufen könnte. Expert:innen betonten aber, dass solche Ideen zum möglichen Ablauf bisher rein spekulativ seien.

Was hinter diesen Medienberichten steckt, darüber klärt nun seit heute die „Aktualisierte Stellungnahme der GTH (Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung) nach dem Beschluss der EMA, die Impfungen mit dem AstraZeneca COVID-19 Vakzin fortzusetzen“ auf.