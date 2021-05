Positiv, negativ, ungültig?

Cola hat einen pH-Wert von ca. 2,5. Die Säure zersetzt Antikörper auf dem Teststreifen, an denen eigentlich die Antigen-Proteine des Virus andocken sollen. Durch das Zersetzen entstehen Bindungsstellen für die Farbpartikel im Test, und die Streifen werden sichtbar.

So einfach wird die Abklärung unklarer oder eindeutig falscher Ergebnisse in der Offizin nicht sein. Sie könnte mit einem (erneuten) Blick in die Gebrauchsanleitung des Tests beginnen. „Die Herstellervorgaben zur Anwendung müssen strikt eingehalten werden“, betont Professor Jan Kramer, Facharzt für Laboratoriumsmedizin, Geesthacht. „Anwendungsfehler können immer zu verfälschten Ergebnissen führen, das reicht von falscher Lagerung, falscher Probeentnahme, z. B. zu wenig Material, über zeitliche Verzögerungen, Nichteinhalten der Testtemperatur bei Kälte, Hitze, Sonnenlicht, bis zum Nichteinhalten der Ablesefrist.“

Ein ganz wesentlicher Faktor für die Qualität des Ergebnisses ist die Temperatur. Aus dem praktischen Arbeitsalltag gibt es zahlreiche Einzelfallbeschreibungen, in denen Unter- oder Übertemperatur zu falsch positiven oder falsch negativen Ergebnissen führte, so Kramer. Das beginne schon bei der

Lagerung: Jedes Testkit muss durchgehend bei der richtigen Temperatur gelagert werden (meist 2 °C bis 30 °C), es darf nicht einfrieren oder in überhitzten Autos transportiert werden.