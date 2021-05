Infektionsschutzmaske lässt auf sich warten

Schon im Februar berichtete DAZ.online, dass Apotheken immer häufiger Anfragen zu verschiedenen (Kinder-)Größen von FFP2-Masken erreichen. Schon damals hatte sich DAZ.online an das BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) gewandt, um zu erfahren wie Kund:innen in den Apotheken am besten geholfen werden kann. Dem BfArM war das Problem bewusst. Die Passform sei wichtig, hieß es, aktuell jedoch nur individuell im Rahmen einer Trageprobe zu ermitteln.

Das soll aber nicht für immer so bleiben. Wie das BfArM schon Anfang des Jahres erklärte, habe es bereits in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) bei dem zuständigen Normungsausschuss beim DIN (Deutsches Institut für Normung) den Vorschlag zur Normung einer Infektionsschutzmaske eingereicht. In diesem Vorschlag seien neben den Filterqualitäten auch unterschiedliche Größen vorgesehen, hieß es.