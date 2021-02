Kommt die Infektionsschutzmaske – und mit ihr verschiedene Größen?

Nicht nur in der Apotheke, auch im Alltag fällt auf, dass „medizinische Masken“ wie FFP2-Masken oft nicht richtig sitzen, selbst wenn die Menschen verantwortungsbewusst damit umgehen. Weil DAZ.online bei einer eigenen Recherche zu verschiedenen Masken-Größen keine konkreten Hilfestellungen finden konnte, haben wir uns mit der Frage nach verschiedenen Maskengrößen direkt an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gewandt. Dort bestätigte man DAZ.online den in der Apotheke entstehenden Eindruck, dass „gerade vor dem Hintergrund des Beschlusses der Bundesregierung und der Länder vom 19. Januar 2021 zur Tragevorschrift von medizinischen Gesichtsmasken und FFP2-Masken“ der Bedarf an unterschiedlichen Maskengrößen – die beispielsweise auch eine gute Passform für Kinder haben – steigt.