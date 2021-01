KN95-Masken dürfen nicht mit einem CE-Kennzeichen versehen sein

Eines macht die ABDA in ihrer am vergangenen Montag in ihrem Newsroom veröffentlichten Meldung ganz deutlich: „Das Vorurteil, dass KN95-Masken ‚Schrottmasken‘ wären, ist falsch.“ Gegen Coronaviren würden zwar FFP2-Schutzmasken, die an einem CE-Kennzeichen und einer vierstelligen Nummer dahinter erkennbar sind, schützen – aber: „Apotheken dürfen auch andere Masken abgeben, beispielsweise die KN95-Schutzmasken aus China, sofern diese in Deutschland verkehrsfähig sind.“ KN95-Masken müssten allerdings die Zertifizierungsanforderungen im eigenen Land vorweisen. Dazu durchlaufen sie ein vereinfachtes Bewertungsverfahren in Deutschland – „das sogenannten CPA-Verfahren“, heißt es. Die Abkürzung CPA steht für Corona SARS CoV-2 Pandemie Atemschutzmasken.

Welche Masken Apotheken abgeben dürfen, hat DAZ.online zuletzt am 16. Dezember aufgelistet, denn in der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung (SchutzmV) ist auch eine Tabelle zu den einzelnen Maskentypen zu finden (FFP2 oder vergleichbar, N95, P2, DS2, CPA).