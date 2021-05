Erste Infektionsschutzmaske für Kinder erhält BfArM-Zulassung

Nun hat am gestrigen Donnerstag (27. Mai 2021) die erste Kindermaske eine Sonderzulassung durch das BfArM erhalten. Die Behörde hat gegenüber DAZ.online eine entsprechende Pressemitteilung des Herstellers Sentias aus Wuppertal bestätigt. Sie ist als Medizinprodukt der Klasse 1 eigestuft und entspricht laut dem Hersteller FFP2-Qualität. Im Rahmen der COVID-19-Pandemie darf sie als BfArM-geprüfte Infektionsschutzmaske für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Die Sonderzulassung begründet das BfArM in seinem Bescheid an Sentias damit, dass „ein akuter Versorgungsmangel an medizinischer Schutzausrüstung für Kinder und Jugendliche mit geeigneter Passform und Größe“ besteht.