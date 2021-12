Die beste FFP2-Maske für Kinder laut Stiftung Warentest – eine Erwachsenenmaske?

Die Kinder-Lungenärztin Folke Brinkmann erforscht Infektionswege bei Kindern, und sie ordnet das Maskentragen bei Kindern gegenüber „Stiftung Warentest“ grundsätzlich nicht als problematisch ein – auch nicht das von FFP2-Masken. Sie hält die OP-Masken jedoch aus einem anderen Grund für geeigneter: „Ich halte den medizinischen Mund-Nasen-Schutz, also OP-Masken, in jedem Fall für die pragmatischste Lösung. FFP-Masken sitzen bei Kindern oft nicht besser als so ein Mund-Nasen-Schutz, schützen also auch nicht unbedingt besser.“ Aus Sicht von „Stiftung Warentest“ muss man befürchten, dass Kinder ihre Masken nicht richtig tragen, wenn der Atemwiderstand zu hoch ist. Dann bringt natürlich auch ein theoretischer FPP2-Schutz nichts. Insofern ergibt es Sinn, dass „Stiftung Warentest“ bei geringem Atemkomfort nicht weitergetestet hat.

Jedoch weist auch die „Stiftung Warentest“ auf das von der DAZ bereits ausgiebig erörterte Problem hin: Der FFP2-Standard kommt aus dem Arbeitsschutz und sieht Kinder als Nutzer gar nicht vor. Im Mai 2021 hat allerdings die erste sogenannte Infektionsschutzmaske für Kinder eine BfArM-Zulassung erhalten. Damals bestätigte die Behörde gegenüber der DAZ eine entsprechende Pressemitteilung des Herstellers Sentias aus Wuppertal. Die Maske wurde als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestuft und entspricht laut dem Hersteller FFP2-Qualität. Im Rahmen der COVID-19-Pandemie darf sie als BfArM-geprüfte Infektionsschutzmaske für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Die Sonderzulassung begründete das BfArM in seinem Bescheid an Sentias damit, dass „ein akuter Versorgungsmangel an medizinischer Schutzausrüstung für Kinder und Jugendliche mit geeigneter Passform und Größe“ besteht.

Auch diese Maske mit dem Namen „Sentias Infektionsschutzmaske für Kinder in FFP2 Qualität DE.W42-XS“ wurde von „Stiftung Warentest“ hinsichtlich des Atemkomforts beurteilt, aber eben nicht hinsichtlich der Filterwirkung überprüft, weil der Atemkomfort als gering eingestuft wurde. Es wäre schön, wenn „Stiftung Warentest“ zumindest für diese Maske mit dem regulatorischen Alleinstellungsmerkmal in Zukunft in einem nächsten Test mehr Daten liefern würde.