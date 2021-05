FFP2-Maskenpflicht für Kinder soll fallen

FFP2-Masken für Kinder sind aktuell immer wieder Thema in deutschen Apotheken: Zwar verpflichtet die sogenannte Bundesnotbremse, die ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 an drei aufeinander folgenden Tagen greift, alle Menschen ab einem Alter von sechs Jahren zum Tragen von FFP2-Masken oder vergleichbaren Schutzmasken zum Beispiel in Bussen und Bahnen, aber der Verkauf von Kinder-FFP2-Masken ist eigentlich gar nicht erlaubt. Der Grund: Es handelt sich bei solchen Masken nicht um Medizinprodukte, sondern um persönliche Schutzausrüstung. Da diese dem Arbeitsschutz dient, kann es naturgemäß hierzulande keine FFP2-Masken für Kinder geben. Unter den Eltern sorgt das für Irritationen, die Apotheken bringen die widersinnigen Regelungen in Erklärungsnot.