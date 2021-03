Dauerthema Blasenentzündung – was ist empfehlenswert?

Während früher Bärentrauben-Präparate mehr oder weniger die einzige Option bei unkomplizierter Zystitis waren, hat sich die Palette der rezeptfreien Mittel in den letzten Jahren stark erweitert. Heute besitzen weitere Phytopharmaka mit Kapuzinerkresse, Meerrettich, Goldrute, Spitzwegerich, Birkenblätter oder auch Tausendgüldenkraut, aber auch Mittel mit D-Mannose oder Xyloglucan-Gelatine einen festen Platz in der Selbstmedikation. Zur initialen symptomatischen Therapie kann auch Ibuprofen empfohlen werden, sofern die Schmerzen leicht bis mittelgradig ausgeprägt sind. In einer Anwendungsbeobachtung, die in Hausarztpraxen durchgeführt worden war, verglich man die Symptomlinderung mit Ibuprofen (3 x 400 mg über drei Tage) mit der Beschwerdelinderung unter antibiotischer Therapie (3 g Fosfomycin über drei Tage). Unter dem Antibiotikum waren 80 Prozent der Patient:innen nach einer Woche beschwerdefrei, unter Ibuprofen 70 Prozent. Da die Beschwerden bei unkomplizierter Zystitis häufig krampfartig sind, ist auch Butylscopolaminiumbromid, gegebenenfalls in Kombination mit Paracetamol, eine gute Empfehlung zur symptomatischen Behandlung.