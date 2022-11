Es klang eigentlich nach einer guten Nachricht, als das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) Ende vergangenen Jahres verkündete, durchaus Potenzial in der Therapie von wiederkehrenden Blasenentzünungen mit Cranberry-Präparaten zu erkennen. Das IQWiG erkannte schließlich in der Vorbeugung von wiederkehrenden unkomplizierten Harnwegsinfektionen einen Nutzen von Cranberry, allerdings nicht in der Linderung der Symptome von leichten wiederkehrenden Harnwegsinfektionen. Und: Die Aussage wurde dadurch weiter eingeschränkt, dass mehr als die Hälfte der in die Bewertung eingeflossenen Cranberry-Monopräparate aus den Studien nicht auffindbar gewesen, zu unklar beschrieben oder nicht (mehr) am Markt erhältlich seien. Für eine konkrete (evidenzbasierte) Empfehlung in der Apotheke reichen diese Erkenntnisse also nicht aus. Als weitere mögliche pflanzliche Alternative zur Vorbeugung wiederkehrender Blasenentzündungen wurde vom IQWiG jedoch ein Präparat aus Liebstöckelwurzel, Rosmarinblättern und Tausendgüldenkraut genannt. Das IQWiG bezog sich auf eine Studie, in der Canephron® N in Kombination mit Ofloxacin gegen Ofloxacin allein verglichen wurde.