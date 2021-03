Tabuthemen der Frau und Männerleiden in der Apotheke

Dr. rer. nat. Christian Ude von der Stern-Apotheke in Darmstadt widmete sich vor allem den pflanzlichen Optionen zum Thema „Männerleiden“. Zur Behandlung der benignen Prostatahyperplasie ging er neben den chemisch-synthetischen Alpha-Blockern, PDE-Hemmern und 5-alpha-Reduktase-Inhibitoren auf Phytopharmaka auf Basis von Sägepalme, Brennnessel und Kürbiskernen ein – auch wenn deren Relevanz in der Apotheke mittlerweile etwas abgenommen habe. Besonderes Interesse unter den Zuschauer:innen weckten hierbei seine Schilderungen zu einem Sägepalmen-Extrakt (Permixon), den es in Deutschland nicht gibt. Es handelt sich dabei um einen organischen Hexan-Extrakt, der in der HMPC-Monografie (Committee on Herbal Medicinal Products) 2014 einen „well-established use“ zuerkannt bekam, während der deutsche Ethanol-Extrakt lediglich unter dem „traditional use“ aufgeführt wird. Auch der Brennessel und den Kürbiskerne wird jeweils nur eine traditionelle Anwendung zuerkannt. Allerdings scheint eine Kombination aus Sägepalme und Brennessel wirksam und verträglich zu sein.