Der Nachschub rollt

In Österreich fährt man beim Testen zweigleisig: Seit 8. Februar werden unter anderm in Apotheken kostenlose Schnelltests durchgeführt. Hintergrund ist, dass seither körpernahe Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, Massage oder Pediküre wieder angeboten werden dürfen, aber beim Besuch ein negativer PCR- oder Schnelltest vorgelegt werden muss, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Beteiligung der Apotheken ist sehr rege: Laut Information der Österreichischen Apothekerkammer bieten – Stand 2. März – 928 der knapp 1.400 öffentlichen Apotheken den Gratis-Schnelltest an. Honoriert werden sie dafür mit 25 Euro. Damit werden der Aufwand für die Testdurchführung, das Testkit, die Schutzausrüstung, die Bestätigung des Testergebnisses und die Meldung positiver Testergebnisse an die Gesundheitsbehörde abgedeckt.

Ansturm war kaum zu bewältigen

Vor allem in den ersten Tagen war der Ansturm groß und kaum zu bewältigen, berichtet der Präsident des Österreichischen Apothekerverbands Jürgen Rehak in einem Beitrag im „Tagesspiegel Background“. Ein wesentlicher Aspekt sei die Abwicklung der Anmeldungen. Anfangs hätten die Telefone durchgehend geklingelt, daher hätten einige Apotheken rasch auf Online-Anmeldeplattformen gesetzt. Der Vorteil dabei sei, dass die Kunden sämtliche Daten bereits selbst eingetragen hätten; in der Apotheke werde das Formular dann ausgedruckt und lediglich das Testergebnis eingetragen.