Am Wochenende wird umgepackt

Die Apotheken erhalten die Testkits laut Auskunft der Österreichischen Apothekerkammer in größeren Gebinden aus Beständen des Bundes, ausgeliefert wird über den pharmazeutischen Großhandel. Daraus werden dann Packungen zu jeweils fünf Stück ausgeeinzelt und eine Gebrauchsanweisung dazugepackt.

In der ersten Woche werden 600.000 Menschen versorgt

Am kommenden Montag werden allerdings nicht alle Berechtigen gleich ihre fünf Tests bekommen. Das kündigte die Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr in einer Pressemeldung des österreichischen Gesundheitsministeriums an: „Für die erste Woche sollen bis zum Wochenende insgesamt 3 Millionen Einzeltests an uns geliefert werden. Wir müssen die angelieferten Tests in den Apotheken am Samstag und Sonntag als 5er-Testpakete mit erklärendem Informationsmaterial vorbereiten, um diese an die Menschen weitergeben zu können.“ Zeitlich und organisatorisch werde das sehr herausfordernd sein. Im Optimalfall rechnet Mursch-Edlmayer damit, in der ersten Woche 600.000 Menschen mit Selbsttests versorgen können. Dazu muss man wissen, dass Österreich knapp 9 Millionen Einwohner hat, wobei Kinder und Jugendliche über die Schulen Zugang zu Tests haben.

Ab 15. März soll das Angebot flächendeckend sein

Mursch-Edelmayr betont weiter, dass die Abgabe von Gratis-Wohnzimmertests durch die Apotheken ein langfristig angelegtes Projekt sei: „Die Apotheken werden laufend mit neuen Tests beliefert. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann davon ausgehen, ihr oder sein Testkit zu bekommen – nach und nach.“ Allzu lange dauern soll das nicht: Spätestens ab dem 15. März werde das Angebot flächendeckend in ganz Österreich verfügbar sein, kündigte das Gesundheitsministerium in seiner Pressemeldung an.

Bei der Organisation der Abgabe der Selbstests zahlt es sich aus, dass das österreichische Apothekenwesen in Sachen Digitalisierung gut aufgestellt ist. So steckt der Kunde bei der Abholung seine E-Card in den Kartenleser, der in jeder österreichischen Apotheke vorhanden ist, oder gibt seine Sozialversicherungsnummer an. Die Abgabe wird dann in der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) gespeichert und damit sichergestellt, dass nicht mehr als fünf Tests pro Person und Monat geholt werden. Für die Abwicklung erhalten die Apotheken ein pauschales Honorar in Höhe von jeweils zehn Euro pro abgegebener Packung mit fünf Stück. Verrechnet wird das Honorar über die pharmazeutische Gehaltskasse, die dann die Abgabe der Tests mit den Krankenversicherungen abrechnet.