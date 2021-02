Österreich: Ab März kostenlose Laientests aus der Apotheke

In Österreich setzt man beim Weg hin zu mehr Normalität in der Corona-Pandemie neben dem Impfen vor allem auf eines: testen, testen, testen. So dürfen seit vergangener Woche wieder körpernahe Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, Massage oder Pediküre in Anspruch genommen werden, wenn man eine Bestätigung über einen negativen PCR-oder Antigentest vorlegen kann. Letzteren führen unter anderem auch die Apotheken durch – und zwar kostenlos. Zahlreiche Apotheken bieten die Tests mittlerweile an: „Mit Stand Freitagmittag nehmen bereits etwa 800 Apotheken an der Aktion teil, das sind rund 60 Prozent aller Apotheken des Landes“, freut sich Mag. pharm. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, in einer Pressemeldung. Und sie prognostiziert, dass diese Zahl weiter ansteigen werde.