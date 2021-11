Sind Online-Selbsttests zulässig?

Die Cocktailbarkette Sausalitos und der Anbieter für „Online-Bürgertests“ DrAnsay.com bieten nun Online-Lösungen zur „Erfüllung der 3G-Pflicht in Betrieben“ an. „Nur so seien die 3G-Regeln erfüllbar, da die Vor-Ort-Testkapazitäten mehr als hundertfach überschritten seien, wenn ab Mittwoch Millionen ungeimpfte Arbeitnehmer morgens vor der Arbeit zur selben Uhrzeit einen Test benötigen“, heißt es beispielsweise in einer Pressemitteilung von DrAnsay.com.