TeleClinic widerspricht ABDA

Die TeleClinic stellte die Trennung von apotheken.de vor ganz praktische Probleme – vertraglich verbunden war sie nun nur noch mit einer deutschen Versandapotheke. Stationäre Apotheken, die nun mit Rezepten von TeleClinic-Patienten konfrontiert waren, gerieten in Schwierigkeiten – die Verordnungen erreichten sie per Fax oder Mail. Die erforderliche, aber nicht auffindbare qualifizierte elektronische Signatur bereitete den Apotheken ebenso Bauchschmerzen wie die Möglichkeit, dass das Rezept in verschiedenen Apotheken angelandet sein und mehrfach bedient werden könnte.

All diese Probleme sollen nun aus der Welt sein. In der vergangenen Woche gab TeleClinic den Launch eines neuen Portals zur Vernetzung mit Vor-Ort-Apotheken bekannt. So soll es funktionieren: Nach der Online-Behandlung stellt der Arzt des TeleClinic-Netzwerks ein Privatrezept aus und versieht es mit einer qualifizierten elektronischen Signatur. Der Patient entscheidet dann, wo er das Rezept einlösen möchte: Er kann sie in der App wählen, die Apotheke muss sich vorher nicht registrieren. Die TeleClinic wiederum informiert dann die ausgewählte Apotheke und übermittelt dieser das Rezept elektronisch. „Der Patient erhält niemals das signierte Rezept“, betont TeleClinic auf seiner Webseite – offenbar um klarzustellen, dass eine wiederholte Einlösung nicht möglich ist. Schließlich erhält der Patient eine Benachrichtigung, wenn das gewünschte Arzneimittel abholbereit ist.