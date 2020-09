TeleClinic stiftet Chaos in Apotheke

Doch seit zwei Wochen ist es wieder möglich, dass die TeleClinic-Nutzer ihre elektronischen Verordnungen auch in andere Apotheken versenden lassen. Dazu werden die Kontaktdaten der gewünschten Vor-Ort-Apotheke eingetragen und die Privatverordnung wird dann per Mail verschickt. Die jeweilige Apotheke erhält das Rezept mit der qualifizierten elektronischen Signatur als Link. Offen bleibt allerdings, wie TeleClinic die vom Patienten angegebene Apotheke authentifiziert. Außerdem fehlt ein passwortgeschützter Login. Völlig unklar ist auch, was passiert, wenn die Apotheke das Rezept nicht beliefern kann oder die Abgabe verweigert. In diesem Fall müsste der Patient oder die jeweilige Apotheke beweisen, dass das verordnete Präparat tatsächlich nicht abgegeben wurde.

Fax in dreifacher Ausführung

All diese juristischen Stolperfallen musste eine Apothekerin aus Nordrhein-Westfalen miterleben – einen Tag, nachdem Sie auf DAZ.online von dem neuen TeleClinic-Prozedere gelesen hatte. „Ein Patient rief uns an und erfragte, ob wir per Mail ein Rezept von TeleClinic zugeschickt bekommen haben“, beginnt sie das Erlebnis zu schildern. Ein Rezept lag der Apothekerin, die anonym bleiben möchte, nicht vor. Doch sie ließ sich den bisherigen Ablauf vom Patienten schildern: „Der Patient hatte zunächst eine andere, benachbarte Apotheke als Rezeptempfänger angegeben. Diese erhielt auch das Rezept, wollte es aber nicht beliefern. Daraufhin gab der Patient unsere Apotheke als neuen Empfänger an und wollte sich bei uns vorab vergewissern, ob das Rezept angekommen ist und ob wir es beliefern.“ Um dem Patienten weiterhelfen zu können, kontaktierte die Apothekerin den Telemedizin-Anbieter telefonisch. Wenige Minuten später sei das Rezept von TeleClinic in die Apotheke verschickt worden – jedoch nicht als Mail, wie erwartet, sondern als Fax in dreifacher Ausführung. Gleichzeitig lag die Verordnung laut Aussage des Patienten immer noch der benachbarten Apotheke vor. Ob per Mail oder Fax, das weiß die Apothekerin nicht.

Eine qualifizierte elektronische Signatur des Arztes suchte die Apothekerin auf dem Fax-Rezept natürlich vergeblich. Doch die Verordnung des Telemediziners war jetzt gleich mehrfach in der Welt. Der Patient hätte sich über die Monatsration von Sildenafil sicher gefreut.

Zur Einlösung in der Versandapotheke gedrängt

Im Gespräch mit dem Patienten erfuhr die Apothekerin, dass TeleClinic ihn mehrfach dazu gedrängt hätte, die elektronische Verordnung doch bei der angeschlossenen Versandapotheke einzulösen. Das Angebot schlug er aus – explizit war ihm die Möglichkeit wichtig, sein Präparat unmittelbar in einer Apotheke zu erhalten.

Für die Apothekerin aus Nordrhein-Westfalen war das ein unfassbarer Vorgang. Sie selbst bietet Kunden und Patienten digitale Vorbestellmöglichkeiten großzügig an. App, Webshop oder die manuelle Bestellung per Mail sind bei ihr überhaupt kein Problem. Das TeleClinic-Erlebnis bewertet sie im Vergleich dazu als einen Rückschritt und einen gefährlichen Eingriff in die Arzneimitteltherapiesicherheit. Sie bezweifelt, ob der Patient bei der Fernbehandlung überhaupt beraten wurde oder im Hinblick auf die Verordnung des Lifestyle-Präparats nicht einfach „abgefertigt“ wurde. Die Erklärungen jedenfalls hätte komplett sie übernommen, was sie auch gerne tat und der Patient zu schätzen wusste – immerhin wollte er sein Arzneimittel von Anfang an aus der Apotheke vor Ort.