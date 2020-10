ABDA: Kein pauschaler Kontrahierungszwang für TeleClinic-Rezepte

Die TeleClinic stiftet Unruhe in den Offizinen. Nachdem das Apothekenportal apotheken.de, eine Tochter des Deutschen Apotheker Verlags, nach der Übernahme des Telemedizin-Anbieters durch Zur Rose die Zusammenarbeit unverzüglich beendet hatte, brach dem Unternehmen die Schnittstelle zu den Präsenzapotheken in Deutschland weg. In der Folge ging TeleClinic dazu über, die Verordnungen per Fax oder E-Mail in die Offizinen zu schicken. Das verwirrte die Apotheker: Ist es erlaubt, solche Rezepte zu beliefern?