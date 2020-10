Das Edikt von Salerno ist aktueller denn je

Mit dieser Aussage bestätigt Oberhänsli jedoch, wenn auch vermutlich unfreiwillig, dass das Edikt von Salerno aktueller ist denn je – nämlich um in einem zunehmend kommerzialisierten Gesundheitssystem die Patienten zu schützen. So haben die finanziellen Interessen heutzutage eine ganz andere Dimension als damals vor mehr als 800 Jahren. Wo es früher um einen möglichen Vorteil einzelner Personen ging, stehen heute Gewinnabsichten von Konzernen wie Zur Rose und ihren Aktionären, die im Gegensatz zum klassischen und persönlich haftenden Arzt und Apotheker keinerlei Bezug zum Patienten haben. Hauptsache die Kasse klingelt. An vielen Stellen im Gesundheitswesen ist das bereits zu spüren.

Und somit hat Oberhänsli absolut recht, wenn er sagt, dass an der Zeit sei, eine Regel, die seit nunmehr 800 Jahren gilt, auf ihre Bedeutung in der heutigen Zeit abzuklopfen. Wem das Wohl der Patienten am Herzen liegt, der wird aber zu dem Ergebnis kommen, dass diese Regel nicht nur absolut zeitgemäß ist, sondern bedeutsamer denn je.