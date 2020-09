TeleClinic schickt wieder Rezepte in Vor-Ort-Apotheken

Als der DocMorris-Mutterkonzern, die Schweizer Zur Rose Gruppe, Deutschlands Telemedizin-Marktführer TeleClinic im Juli für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag kaufte, gab es mehrere tausend Vor-Ort-Apotheken gleich mit angebunden dazu. TeleClinic arbeitete damals mit dem Dienstleister apotheken.de zusammen. Die Patienten konnten die E-Rezepte aus den Fernbehandlungen auf diese Weise unkompliziert und direkt an ihre ausgewählte Vor-Ort-Apotheke weiterleiten. Weil apotheken.de die Zusammenarbeit nach dieser für den deutschen Apothekenmarkt brisanten Akquisition mit sofortiger Wirkung beendete, steht Teleclinic seitdem ohne technischen Partner da, der die Anbindung an die Vor-Ort-Apotheken ermöglicht. Anstatt den Patienten die Ausstellung von Papierrezepten aktiv anzubieten, liefen die elektronischen Verordnungen in den Wochen danach nur in die deutsche Versandapotheke Mache bei Stuttgart, die ihre Zusammenarbeit mit TeleClinic separat geregelt hatte.