TeleClinic: Mit nur einer Partnerapotheke geht es nicht

Derweil machten Apotheken vor Ort unschöne Erfahrungen mit Rezepten aus dem TeleClinic-Ärztenetzwerk. So auch Thomas Grittmann, Apothekeninhaber aus dem unterfränkischen Miltenberg. Im August erschien in seiner Apotheke ein Vater mit seiner sechsjährigen Tochter, die von einer Wespe gestochen worden war. Sie hatten zuvor die Videosprechstunde der TeleClinic genutzt. Im Beisein des Apothekers versuchte der Vater nur, das ausgestellte Rezept an Grittmanns Apotheke zu leiten. Ohne Erfolg. Nur die Versandapotheke Mache hätte er nutzen können – für ihn in der akuten Situation keine Option.

Grittmann kontaktierte eine Kollegin, die bereits TeleClinic-Erfahrungen gesammelt hatte. Es kam zu einer Korrespondenz mit TeleClinic, in der das Münchener Unternehmen mitteilte, es gebe zurzeit ein Problem mit der Schnittstelle zu lokalen Apotheken – bis dahin sei nur die Einlösung von Rezepten in der Online-Apotheke möglich. TeleClinic erklärte auch, Patienten würden hierauf „mehrmals vor Terminbuchung“ hingewiesen. Davon hatte Grittmanns Kunde allerdings nichts mitbekommen. Zahlreiche Aussagen auf der Webseite ließen vielmehr ganz anderes vermuten. Vergeblich suchte man auch den Hinweis, dass die Arzneimittel vom Versicherten selbst zu zahlen sind. Im Banner der Startseite war vielmehr zu lesen: „Jetzt neu: Kostenübernahme für alle gesetzlich Versicherten“.