Katharina Jünger verlässt die Teleclinic, Max Müller wird neuer CEO

Jünger hatte die Teleclinic im Jahr 2015 gegründet. Das Unternehmen war der erste deutsche Anbieter von ärztlicher Fernbehandlung. Im Oktober 2017 war in Baden-Württemberg das erste Pilotprojekt gestartet, im Januar 2018 wurden dann die ersten elektronischen Rezepte ausgestellt und von Apotheken beliefert. Auch beim inzwischen beendeten baden-württembergischen GERDA-Pilotprojekt war die TeleClinic beteiligt. Technischer Partner bei den „privaten“ E-Rezepten von TeleClinic war von Anfang an apotheken.de, der Website-Anbieter des Deutschen Apotheker Verlags. Dieser stellte die Infrastruktur zur Verfügung, mit der die elektronischen Verschreibungen in die Apotheken vor Ort gelangten. Als der Verkauf an Zur Rose bekannt wurde, beschloss der Deutsche Apotheker Verlag, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Teleclinic versuchte vor Gericht zu erwirken, dass die E-Rezepte aus den Fernbehandlungen weiterhin über apotheken.de an die Vor-Ort-Apotheken geleitet werden. Nach der Kündigung war es für die fernbehandelten Patienten nur sehr eingeschränkt möglich, an die verordneten Arzneimittel zu gelangen. Ohne persönliches Nachhaken konnten die Arzneimittel nur über die noch angeschlossene deutsche Versandapotheke Mache geordert werden.

Das Landgericht Stuttgart folgte jedoch der Auffassung des Deutschen Apotheker Verlags. So schrieb es in seinen Urteilsgründen, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen apotheken.de und TeleClinic bedeuten würde, dass apotheken.de das „nunmehr das gewandelte Geschäftsmodell der Verfügungsklägerin (TeleClinic, Anm. der Red.) und das Geschäftsmodell von DocMorris“ unterstützen müsse. Und das, „obwohl dieses Geschäftsmodell den Interessen der Apotheken vor Ort zuwiderläuft“. Deswegen sei die Fortsetzung der Zusammenarbeit unzumutbar.

Teleclinic hat die technische Anbindung der Apotheken anderweitig gelöst. Seit einer Weile ist die Einlösung der Verordnungen wieder flächendeckend möglich.