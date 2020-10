Nachschub bei Grippeimpfstoffen ist unterwegs

Bereits im Januar hätten die Arztpraxen den Impfstoff vorbestellt, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Nur: Damals wusste noch niemand von der Corona-Pandemie und davon, wie problematisch es sein könnte, Patienten mit Covid-19, der Grippe und Erkältungen gleichzeitig in den Praxen zu haben. Der Impfstoff ist daher in diesem Jahr besonders begehrt und regional knapp – und zwar eher in Städten als auf dem Land, wie der Sprecher sagte.

In der vergangenen Grippe-Saison seien allein in Niedersachsen rund 1,2 Millionen Menschen geimpft worden. Das bedeute, selbst wenn sich diese Zahl verdopple, sollte der Impfstoff ausreichen. Wagenknecht sagte, einige Hausärzte seien bei den Bestellungen zurückhaltend gewesen, weil es schon Regresszahlungen wegen nicht gespritzter Impfstoffe gegeben habe.