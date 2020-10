Kein Mangel an Grippeimpfstoff

26 Millionen Grippeimpfdosen soll es für die aktuelle Grippesaison 2020/21 in Deutschland geben: „So viele Impfdosen standen noch nie zuvor in Deutschland für die Grippeimpfung zur Verfügung“, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch in Berlin. Bislang hat das Paul-Ehrlich-Institut 19,1 Millionen Grippeimpfdosen freigegeben, und in der Tat ist es unwahrscheinlich, dass diese bereits alle appliziert wurden. Der Impfstoff werde nicht an einem Tag ausgeliefert, sondern stehe nach und nach zur Verfügung, sagte auch Spahn. Befürchtungen zu Engpässen weist er aktuell zurück, auch wenn er momentan zeitliche und regionale Engpässe einräumt. Und: „Das heißt aber nicht, dass wir Versorgungsengpässe bei diesem Grippeimpfstoff haben.“ Es sei sinnvoll, sich auch noch im November oder Dezember impfen zu lassen.

Das RKI empfiehlt als optimalen Impfzeitpunkt die Monate Oktober und November, damit zum Höhepunkt der Grippewelle ein ausreichender Schutz aufgebaut ist. Dafür benötigt der Körper etwa zehn bis 14 Tage. Die Grippewelle begann in Deutschland in den letzten Jahren meist um den Jahreswechsel.