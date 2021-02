Viele Geimpfte, wenige Erkrankte

25 Millionen Grippe-Impfdosen freigegeben für diese Saison

Das Paul-Ehrlich-Institut hatte in dieser Saison mit insgesamt 25 Millionen mehr Impfdosen gegen die Influenza freigegeben als in den Jahren zuvor. Der Bund hatte zusätzliche Dosen beschafft, um eine zusätzliche Belastung des Gesundheitswesens in der Coronakrise zu vermeiden. Auch für die kommende Influenzasaison 2021/22 plant das Bundesgesundheitsministerium (BMG) eine Nationale Reserve an fünf bis acht Millionen zusätzlichen Grippeimpfstoffen zu beschaffen.