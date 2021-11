Groeneveld: BMG muss zugesagte Impfstoffmengen freigeben

Der Vorstandsvorsitzende des LAV Niedersachsen, Berend Groeneveld, hat die Mengenkürzungen bei den Coronaimpfstoffen kritisiert. Denn derzeit seien zwar eigentlich nur die Bestellmengen für Comirnaty begrenzt, die Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson können unbegrenzt bestellt werden, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Allerdings erhalte der pharmazeutische Großhandel deutlich weniger Impfstoffe, als seitens des BMG zugesagt wurden. Dadurch komme auch weniger Impfstoffe bei vielen Apotheken an. „Apotheken können nur die Impfstoffmengen an Ärzte und mobile Impfteams verteilen, die der Großhandel vom Bund erhält“, erklärt Groeneveld. „Aufgrund des derzeitigen Engpasses bemühen sich jetzt alle Beteiligten, die Impfstoffdosen gerecht zu verteilen, damit keine Impftermine abgesagt werden müssen. Nicht ausgelieferte Comirnaty® -Impfungen werden nicht automatisch in Spikevax® getauscht. Beim Bestellvorgang muss jeder Impfstoff einzeln kalkuliert werden. Der Organisationsaufwand in den Apotheken ist derzeit enorm, auch, was die Verteilung des Impfzubehörs angeht.“