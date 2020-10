Auch Apotheker in Niedersachsen dürfen impfen

Laut Robert Koch-Institut lag die Influenza-Impfquote in den vergangenen Jahren bei Patienten über 65 Jahren in den westlichen Bundesländern bei rund 30 Prozent – mit sinkender Tendenz. Als Antwort auf diese geringe Impfquote schmiedete das Bundesgesundheitsministerium eine Neuregelung: So soll das niederschwellige Angebot der Vor-Ort-Apotheke genutzt werden, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Jetzt nimmt Spahns Idee langsam Form an. Seit Anfang Oktober impfen die ersten Apothekerinnen und Apotheker nach § 132j SGB V im Saarland und in Nordrhein. Nun stehen die nächsten Modellvorhaben vor dem Startschuss. Das möglicherweise größte der aktuell im Raum stehenden Modellprojekte wird schon bald in Niedersachsen beginnen.